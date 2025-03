Sport.quotidiano.net - Napoli-Inter 1-1: Billing replica a Dimarco. Tutto invariato in vetta alla classifica

, 1 marzo 2025 - Al Maradona va in scena il possibile primo bivio per lo scudetto, al quale l'si presenta con un punto di vantaggio dopo aver sorpassato ilnello scorso turno. Al termine del match il distacco resta intatto, ma nel mezzo succedono parecchie cose. Si comincia con la prodezza balistica dagli sviluppi di una punizione di, che poi lascerà il campo per infortunio, si passa per la chance confezionate dagli azzurri ma non sfruttate via via dai vari Lukaku, McTominay e Raspadori. Entrambi gli allenatori pescano dpanchina e, a dispetto delle teorie al riguardo, le mosse migliori sono di Conte, che butta nella mischia tra gli altrie Ngonge: il primo firma il gol che vale il definitivo 1-1 che impedisce la fuga dei nerazzurri e il secondo, all'ultimo secondo, sfiora addirittura il gol vittoria che avrebbe ribaltato il borsino della lotta scudetto, rimasto intatto dopo questo turno anche a causa del pareggio a reti bianche dell'Atalanta contro il Venezia.