Napoli-Inter 0-1 occasione importante per Lukaku LIVE

Grande match al Maradona alle 18, ildi Conte dovrà vedersela con l’di Inzaghi che ha operato il sorpasso proprio durante l’ultima giornata. L’allenatore leccese deve far fronte a diversi infortuni, tra cui l’ultimo di Anguissa che si è fermato dopo la sconfitta contro il Como. Al posto del camerunense ci sarà Gilmour e non Billing come nella partita precedente, quindi doppio elemento di costruzione come variante. Davanti confermata la coppia Raspadori e. Inzaghi invece opta per Bisseck tra i centrali, per il resto i titolarissimi di sempre. 35? Raspdori sciupa una buona, era stato imbeccato in profondità. Salta Martinez ma poi incespica con il pallone33? Occasionissima per! Palla lunga per il belga che al volo calcia e per poco non inquadra la porta29? Punizione sulla trequarti per gli azzurri per il fallo su McTominay25? Meret a terra dopo essersi scontrato con la faccia sul ginocchio di Dimarco in caduta su una presa alta22? Punizione pennellata di Dimarco nel sette, Meret non può nulla.