Ilnapolista.it - Napoli-Inter 0-1, Dimarco su punizione la sblocca (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Grande match al Maradona alle 18, ildi Conte dovrà vedersela con l’di Inzaghi che ha operato il sorpasso proprio durante l’ultima giornata. L’allenatore leccese deve far fronte a diversi infortuni, tra cui l’ultimo di Anguissa che si è fermato dopo la sconfitta contro il Como. Al posto del camerunense ci sarà Gilmour e non Billing come nella partita precedente, quindi doppio elemento di costruzione come variante. Davanti confermata la coppia Raspadori e Lukaku. Inzaghi invece opta per Bisseck tra i centrali, per il resto i titolarissimi di sempre. 25? Meret a terra dopo essersi scontrato con la faccia sul ginocchio diin caduta su una presa alta22?pennellata dinel sette, Meret non può nulla.in vantaggio21?dal limite per l’e Calha sul punto di battuta18? Occasione per McTominay che si è incuneato in area sul servizio di Lukaku, Martinez para agilmente14? Fase di equilibrio ora, azzurri che provano a sfruttare gli spazi in ripartenza10? Calhanoglu rimane a terra per diversi minuti a causa di un contrasto, si rialza poi7? Partita viva, e ritmi altissimi di entrambe le squadre4?molto aggressiva in questo avvio1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori all.