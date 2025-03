Inter-news.it - Napoli-Inter 0-1 al 45?: la perla di Dimarco rompe il ghiaccio!

Leggi su Inter-news.it

0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca QUI per seguire la live integrale). Ecco quello che è successo nel primo tempo allo Stadio Diego Armando Maradona.UNA BELLEZZA! – Al Diego Maradona va in scena lo scontro diretto tra, che arriva poche ore dopo il pari dell’Atalanta in casa contro il Venezia. Dea che dunque non approfitta del confronto tra le due squadre in vetta alla classifica. Antonio Conte si affida a Gilmour per sostituire Andre Anguissa infortunato; mentre Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto sia Calhanoglu che Thuram. Primo quarto d’ora decisamente equilibrato, con la prima occasione che arriva solamente al 18? con la zampata in area di rigore di Scott McTominay. Facile per Josep Martinez. Ma dopo due minuti, l’sblocca la partita: cross dalla sinistra di Federicoper l’accorrente Denzel Dumfries.