Ilnapolista.it - Napoli-Inter 0-0, inizia il match al Maradona (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Grandealalle 18, ildi Conte dovrà vedersela con l’di Inzaghi che ha operato il sorpasso proprio durante l’ultima giornata. L’allenatore leccese deve far fronte a diversi infortuni, tra cui l’ultimo di Anguissa che si è fermato dopo la sconfitta contro il Como. Al posto del camerunense ci sarà Gilmour e non Billing come nella partita precedente, quindi doppio elemento di costruzione come variante. Davanti confermata la coppia Raspadori e Lukaku. Inzaghi invece opta per Bisseck tra i centrali, per il resto i titolarissimi di sempre. 1?il!Formazioni ufficiali di(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori all. Conte(3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram all.