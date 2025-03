Terzotemponapoli.com - Napoli, Garlando: “Antonio potrebbe non disprezzare il pareggio”

Ilgiunge alla sfida contro l’Inter con qualche problema a centrocampo e sulla catena di sinistra. Ultimo ad entrare nell’infermeria partenopeà è stato Anguissa ed al suo posto sembra ci possa essere un ballottaggio tra Billing e Gilmour. A sinistra da tempo manca Neres, ma sembra che Spinazzola possa giocare dall’inizio. Conte preferirebbe preservare Olivera per il momento. Luigiscrive su La Gazzetta dello Sport a proposito delle parole che seguono., vincere restituirebbe piena consapevolezza Così: “Conte avrebbe bisogno come il pane di una vittoria ricostituente: vincere restituirebbe piena consapevolezza e butterebbe benzina sul fuoco del sogno popolare. Ma Conte non ha le spalle al muro e sa bene quante energie spolpino due derby di semifinale che vanno a ingolfare l’agenda, già appesantita dalla Champions.