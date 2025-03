Napoli, anziana aggredita e sequestrata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.40 Una donna di 80 anni è statadentro la propria abitazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio a. I carabinieri sono intervenuti dopo che un vicino aveva detto di avere sentito delle urla provenienti dall'abitazione della donna. In casa hanno trovato l'a terra, ferita e imbavagliata con del nastro isolante, e un'altra persona. In manette è finito un cinquantenne che aveva sorpreso la donna mentre apriva la porta di casa. Voleva derubarla per pagare debiti di gioco accumulati.