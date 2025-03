Quotidiano.net - Musumeci: Lavorare per l'unità dell'Europa e dialogare con gli USA

Leggi su Quotidiano.net

"Ieri è stata una brutta vicenda, forse inedita che non ha precedenti. Ma come dice la presidente Meloni, bisogna già da oraper mantenere l'e per guardare a Kiev con tutta l'attenzione che merita. Perché se passa il principio che quello che è accaduto è ordinarietà, qualunque altro paese il giorno dopo può trovarsi i carri armati sulle strade principalia città. E al tempo stesso, bisogna riaprire un dialogo con gli Usa che sia improntato a un rapporto di pari responsabilità e di collaborazione reciproca". Così il ministro per la Protezione civile, Nello(FdI), a proposito del confronto tra Trump e Zelensky ieri alla Casa Bianca, a margine del forum organizzato da Bruno Vespa, ora in corso a Saturnia.