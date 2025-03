Ilrestodelcarlino.it - Musica senza confini al Comunale . Opera in tempo reale con l’ Europa

Silenzio, per favore. Il direttore dà il primo tocco di bacchetta, partono gli archi, e il maestro al pianoforte intona la melodia, mentre i cantanti al leggio seguono le loro parti. Già, si prova un’. Ma quella a cui abbiamo assistito ieri alPavarotti Freni non era una prova come le altre: infatti il direttore Jaan Ots, estone, si trovava all’Box di Helsinki in Finlandia, gli archi suonavano dall’Baltycka di Danzica, mentre i percussionisti, il flautista e il pianista (il compositore Marco Attura) stavano a Modena, in corso Canalgrande, nella sala dei pittori del teatro. Eppure erano tutti ‘in armonia’. Tutti insieme, conraneamente, istantaneamente. Tecnologie avanzatissime, sperimentate alper la prima volta, hanno permesso di realizzare un ‘miracolo’ che appena pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile.