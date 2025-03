Lanazione.it - Muore a 17 anni a pochi metri casa, terribile impatto tra moto e auto

Capannori (Lucca), 1 marzo 2025 – Un dramma ha scosso la Piana nella serata di ieri. Un giovane di 17è morto adanell’ennesima tragedia sulle strade capannoresi e dove, ancora una volta, a perdere la vita è stato un giovanissimo. Ilincidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 in via di Piaggiori a Segromigno. Rosario Evalto di appena 17(ne avrebbe compiuti 18 a luglio) è deceduto in seguito alle ferite e ai numerosi traumi riportati nel violentissimo scontro tra lasu cui viaggiava e una Fiat Panda condotta da un settantenne residente a Lucca. Molto c’è ancora da capire della dinamica, se non che il sinistro è avvenuto poco prima dell’ufficio postale della frazione capannorese arrivando da Zone. Immediatamente, è stato lanciato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Montecarlo, con medico a bordo.