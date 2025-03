Inter-news.it - Moviola Napoli-Inter: Dimarco fa giustizia dopo un rigore netto negato

ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Come al solito ci si dimenticherà degli evidenti errori a sfavore, perché la narrazione è un’altra. All’11’ giallo palesead Amir Rrahmani, inritardo su Marcus Thuram. Giusto dare vantaggio, poi però manca il cartellino e anzi Lautaro Martinez viene richiamato per proteste. Cinque minuticrolla Matteo Politano a terra, ma Alessandro Bastoni lo tocca laterale e non sul volto. Clamoroso però ilall’al 20’, con Scott McTominay che travolge Denzel Dumfries sbagliando completamente il tempo dell’vento.