Mourinho squalifica ridotta e non solo | denuncia al Galatasaray per danni morali

Per una Roma che si prepara al delicato match contro il Como, dove ritroverà probabilmente Dovbyk, c’è una Turchia che sta facendo molta fatica a far parlare di seper il campo. Nel paese la tensione è palpabile da inizio stagione, e c’è un uomo in particolare che sta contribuendo a gettare benzina sul fuoco. Trattasi di un Joséche, in una stagione in cui il suo Fenerbahce non sta di certo brillando, sta attuando la sua solita tattica del “nemico comune”, quella dell’alimentare polemiche contro arbitri e sistema che, a suo dire, lo sfavorirebbero.Nel derby dello scorso weekend contro ilperò la situazione è sfuggita di mano. “Dalla panchina loro saltavano come scimmie ad ogni decisione arbitrale”, questa la frase che ha scatenato il putiferio nel paese, con lo Special One accusato pubblicamente di razzismo dal club giallorosso.