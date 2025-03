.com - MotoGp Thailandia, Marquez domina la Sprint Race: terzo Bagnaia

toc (Adnkronos) – Buona la prima per Marcin Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ha vinto ladel Gran Premio delladi, primo atto del mondiale 2025, davanti al fratello Alex(Team Gresini) e all’altra Ducati ufficiale di Pecco. Marcal debutto sulla Ducati ufficiale e partito in pole position, davanti al fratello Alexe al compagno di scuderia Pecco, ha fatto una grande gara, senza sbavature, che lo ha portato senza scossoni al traguardo e quindi in testa al mondiale. Domani si correrà la gara lunga. Marctorna così in testa al Mondiale dal 2019 e sarà uno dei protagonisti della stagione. La Ducati ottiene la 34esima vittoria nelle gare. Ottimo quarto posto per un fantastico rookie Ai Ogura con l’Aprilia, del Team Trackhouse, davanti a Franco Morbidelli e Pedro Acosta.