Oasport.it - MotoGP, Quartararo ammette: “Ottenuto la posizione che mi aspettavo, ma le sensazioni non sono positive”

Leggi su Oasport.it

La prima Sprint Race della stagione 2025 è stata conquistata da un brillante Marc Marquez che, sulla sua nuova Ducati, è stato in testa dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo, grazie a questo risultato, è il primo leader della classifica piloti con 12 punti ottenuti. Secondo posto per Alex Marquez, che guadagna 9 punti e conferma le buonesulla Ducati del Team Gresini. Terzaper un Bagnaia che, apparso in difficoltà soprattutto nei primi giri, dovrà accontentarsi di 7 punti.Il campione2021 Fabioha concluso la gara al settimo posto, con un distacco di più di 13 secondi dal leader, ed ha collezionato i primi 3 punti della stagione. Il pilota della Yamaha ha dichiarato: “Per quanto riguarda laè esattamente quello che mi. Realisticamente il ritmo era tra il settimo e il nono posto.