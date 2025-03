Oasport.it - MotoGP oggi, GP Thailandia 2025: orari qualifiche e Sprint, tv, streaming, differita TV8

Leggi su Oasport.it

Nelle prime ore del mattino italiano di, sabato 1° marzo, giornata piuttosto intensa in, sede del primo round del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere,e alleRace, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri.Francesco Bagnaia dovrà recuperare dopo un day-1 complicato. Quanto accaduto nelle pre-, con la segnalazione della bandiera gialla e la cancellazione del suo tempo, a causare l’esclusione dalla Q2, potrebbe essere un episodio tale da condizionare l’intero fine-settimana di Pecco.Ne potrebbe approfittare il suo compagno di squadra Marc Marquez, eccezionalmente veloce fin dal primo turno di prove libere e a gestire senza particolari patemi il time-attack per rientrare nel novero della top-10 delle pre-citate.