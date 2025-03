Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez vince la prima Sprint Race del 2025. Terzo posto per Bagnaia

Ladella stagione non è mai stata in discussione:ha dominato fin dal principio tenendo un ritmo fantastico, chiudendo con il tempo di 19’35.005. Alle spalle del nuovo pilota della Ducati si è posizionato suo fratello Alex, con il compagno di squadra Peccoche ha invece chiuso al. Un ottimo quartoper Ai Ogura, quinto Morbidelli e sesto Acosta. Bezzecchi dodicesimo dopo un problema alla partenza, mentre Di Giannantonio ha dovuto ritirarsi.Grazie a questo successo, lo spagnolo classe 1993 comincia la sua stagione nel migliore dei modi, ritrovando anche la testa del motomondiale per lavolta dal 2019. “E’ stato un sabato perfetto, ho provato sensazioni grandiose, ho visto subito che avevo creato un bel distacco e ho cercato di gestire la gara”.