MotoGp Marc Marquez vince gara sprint in Thailandia

inizia la sua prima stagione in sella alla Ducati nel migliore dei modi, dominando lanel gp dellae prendendosi la testa del motomondiale. Alle sue spalle, il fratello Alex, seguito dal primo italiano, Pecco Bagnaia.“E’ stato un sabato perfetto, ho provato sensazioni grandiose, ho visto subito che avevo creato un bel distacco e ho cercato di gestire la” ha detto, al termine delladel gp diche lo ha visto trionfare nella sua prima race in sella alla Ducati. “Sono contento di cominciare il novo corso Ducati in questo modo – ha spiegato lo spagnolo – Domani vedremo, dobbiamo salire sul podio e se sarà possibile lotteremo per la vittoria”.