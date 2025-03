Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez può completare il weekend perfetto a Buriram. Bagnaia l’unico vero avversario?

ha cominciato alla grande la sua nuova avventura da pilota ufficiale Ducati, impressionando nei test invernali e dominando la scena sin qui acon una pole position micidiale e con una netta vittoria nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2025, valevole come primo round stagionale del Mondiale.Il Cabroncito ha dato addirittura l’impressione di avere margine nel corso della mini-gara del sabato, non spingendo fino in fondo e limitandosi a gestire la situazione senza correre rischi. L’otto volte campione iridato si candida dunque al ruolo di favorito principale per il successo anche in vista della gara lunga, che gli consentirebbe diunal Chang International Circuit.MM93 dovrà però fare i conti con un agguerrito Francesco, chiamato al pronto riscatto dopo un opaco terzo posto nella Sprint Race alle spalle non solo dima anche di Alex(che guida una Ducati GP24 del team Gresini).