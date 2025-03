Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez domina la Sprint in Thailandia davanti al fratello Alex. 3° Bagnaia

Leggi su Oasport.it

conferma il suo status di favorito della vigilia e vince in scioltezza ladel Gran Premio di2025, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale. L’otto volte campione iridato hato dal primo all’ultimo giro partendo dalla pole position ed impostando un ritmo forsennato che gli ha permesso di seminare la concorrenza.Al debutto ufficiale con il team factory della Ducati, il fenomeno catalano ha dimostrato una netta superiorità nella gara breve precedendo al traguardo ilminore, bravissimo a mantenere anche in questi giorni a Buriram il livello evidenziato per tutti i test invernali con la Ducati GP24 del team Gresini. Terza posizione anonima invece per Francesco, che ha bissato dunque il piazzamento della qualifica perdendo terreno nei primi giri con la gomma dura all’anteriore (rispetto alla soft dei suoi avversari) e non riuscendo a recuperare nel finale.