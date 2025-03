Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez centra la pole a Buriram davanti al fratello Alex, Bagnaia in prima fila

Un vero e proprio derby in famiglia.piega la resistenza di suoe conquista laposition del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di2025. Sul tracciato di, incandescente per le alte temperature di questo periodo, abbiamo assistito a qualifiche davvero intense, con le Ducati che, ancora una volta, hanno monopolizzato l’intera.Il risultato finale non ha sorpreso, anzi. Tutto è andato come ci si immaginava.(Ducati Factory) hato laposition (la 95a della sua carriera) con il tempo di 1:28.782, distanziando di 146 millesimi suo(Ducati Gresini), mentre completa laFrancesco(Ducati Factory) a 173 millesimi, dopo aver messo in mostra un miglioramento significativo nel corso della FP2.