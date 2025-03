Oasport.it - MotoGP, la novità Ogura testimonia la competitività dell’Aprilia (e aumenta i rimpianti di Martin)

Leggi su Oasport.it

Ducati ha cominciato il 2025 monopolizzando la prima fila in griglia e facendo tripletta nella Sprint di Buriram valevole per il Gran Premio di Thailandia, round inaugurale della nuova stagione. La casa di Borgo Panigale resta dunque il punto di riferimento in, potendo contare inoltre nel team ufficiale sulla coppia stellare composta da Francesco Bagnaia e Marc Marquez, ma il sabato thailandese ha fornito delle indicazioni positive anche per quanto riguarda le possibili prospettive.Dopo i buoni riscontri ottenuti nei test invernali in primis con Marco Bezzecchi, quest’oggi la copertina è tutta per il sorprendente Ai. Il rookie giapponese si è reso protagonista di un debutto strepitoso in relazione alle aspettative della vigilia, dimostrandosi estremamente competitivo sia sul giro secco (quinto in qualifica) che sul passo (quarto nella Sprint).