Sportnews.eu - MotoGP GP Thailandia: gli orari e dove vederlo in diretta

Leggi su Sportnews.eu

Ci siamo, tutto è pronto per la prima gara dell’anno, sul tracciato di Buriram in Thailnadia riparte la: stamane la Sprint Race, domani la gara.Tutto è pronto per dare il via alla prima gara del mondiale 2025 di, sul tracciato di Buriram, ini piloti e i Team sono giunti dall’inizio della settimana. C’è grande entusiasmo nell’aria, tra tutti i tifosi delle varie squadre, ma in particolare per i tifosi Ducati, i quali potranno ammirare i campioni Pecco Bagnaia e Marc Marquez correre insieme.Marc Marquez in pista (Sportnews.eu)Oggi, sabato 1 marzo, si è disputata la prima gara della stagione2025, e si è iniziato con la Sprint Race, tredici giri per capire le condizioni dei piloti e delle loro moto. Bagnaia è a caccia del terzo titolo nella classe regina, il quarto in generale nel Motomondiale, mentre la leggenda Marquez, otto volte campione del mondo, deve dimostrare di essere ancora il numero uno.