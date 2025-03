Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2025: orari warm-up e gara, dove vederli in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Tutto pronto a Buriram per il Gran Premio di, valevole come primo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il Chang International Circuit si appresta ad ospitare lainaugurale (sulle 22 previste in calendario) del campionato per le classi Moto3, Moto2 e, dopo circa tre mesi e mezzo di pausa dall’ultimo round del 2024.Fari puntati in top class sulla sfida stellare in casa Ducati tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, con lo spagnolo che ha dominato il sabato prendendosi la pole position e vincendo in solitaria la Sprint Race davanti alla GP24 del fratello Alex. Pecco, terzo in qualifica e nellabreve, va dunque a caccia di riscatto per dare un segnale al nuovo compagno di squadra e dimostrare di poter reggere l’urto.Le tre gare d’apertura del Motomondiale inverranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttasarà visibile su Sky Go e Now TV.