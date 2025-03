MotoGp, doppietta Marquez, Bagnaia terzo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00dei fratellinella Sprint in Thailandia che inaugura il motomondiale. Marc su Ducati ufficiale precede Alex su Ducati Gresini, a 1"1, 3° Peccoa 3"4,compagno di team di Marc, con cui si innesca subito la rivalità per l'iride, vista l'assenza per il momento del campione in carica, Jorge Martin. L'ordine di arrivo rispecchia i tempi delle qualifiche. Quarto posto per il rookie Ai Ogura (Aprilia), davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro costa (Ktm).