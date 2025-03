Oasport.it - MotoGP, Bagnaia cauto: “Per ora Marquez superiore sul passo”

Francescoè soddisfatto dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di2025. Sul tracciato di Buriram il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una giornata, per il momento, incoraggiante. Le difficoltà messe in mostra ieri con la sua GP25 sembrano alle spalle.La pole position porta la firma di Marcin 1:28.782 con 146 millesimi su Alexe 173 proprio su Pecco. Quarta posizione per Jack Miller a 308, quinta per Ai Ogura a 352, mentre è sesto Franco Morbidelli a 389. Settimo Pedro Acosta a 538 millesimi, ottavo Raul Fernandez a 585 millesimi, quindi è nono Marco Bezzecchi a 599 con Fabio Quartararo che completa la top10 a 607.Al termine della Q2, il due-volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al parco chiuso: “Ieri ho vissuto gli ultimi minuti delle pre-qualifiche in maniera particolare, ma ilin generale non era stato forte.