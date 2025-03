Terzotemponapoli.com - MotoGp, anche la Sprint va a Marc Marquez

Lariprende il suo cammino dalla Thailandia. In mattinata le qualifiche ci avevano consegnatoin pole, secondo il fratello Alex e terzo Bagnaia. LaRace di apertura della stagione diin Thailandia è un trionfo dial debutto su Ducati ufficiale, doppietta col fratello Alex su Ducati Gresini che finisce secondo. Terzo Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale.ritrova la testa del motomondiale per la prima volta dal 2019., il podio dellaè tutto DucatiBuona la prima perin Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ha vinto laRace del Gran Premio della Thailandia di, primo atto del mondiale 2025, davanti al fratello Alex(Team Gresini) e all’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia.al debutto sulla Ducati ufficiale e partito in pole position, davanti al fratello Alexe al compagno di scuderia Pecco Bagnaia, ha fatto una grande gara, senza sbavature, che lo ha portato senza scossoni al traguardo e quindi in testa al mondiale.