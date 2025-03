Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Ho raggiunto il massimo risultato possibile, Marc più avanti”

Un davvero ottimoha conquistato la seconda posizione nella Sprint Race del GP della Thailandia, primo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di. Davvero una prestazione di alto profilo per lo spagnolo che conferma quanto di buono visto anche nelle sessioni precedenti, oltre che durante i test.Nello specifico il centauro in forza al Team Gresini ha raccolto un gap di 1.185 su un davvero spaventoso, trionfatore con un passo superiore rispetto alla concorrenza e artefice della prima vittoria con il Team Principal Ducati. Terzo posto invece per il compagno di squadra Francesco Bagnaia, lontano addirittura +3.423. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato a caldo quanto fatto.“Sono molto contento oggi, era l’obiettivo; tutto dipendeva dalla partenza e dal primo giro.