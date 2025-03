Nerdpool.it - MotoGP 25: il nuovo capitolo della serie arriva il 30 aprile

Milestone ehanno annunciato25, il videogioco ufficialestagione 2025 con tutti i piloti e i circuiti di, Moto2 e Moto3. Il titolo sarà disponibile dal 302025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxs XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.Il gioco introduce due nuovi tracciati: Brno, che torna dopo cinque anni, e Balaton Park, ilcircuito ungherese.25 è basato sul concetto di Heart of Racing, unendo tecnica, forza mentale e passione per offrire l’esperienza più completa. Tra le novità principali c’è la modalità Sessioni di allenamento, che permette ai giocatori di migliorare il proprio stile di guida con sfide dedicate nelle discipline Motard, Flat Track e Minibike, ambientate in tracciati originali.