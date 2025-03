MotoGP 2025 Thailandia | prima Sprint dell’anno a Marc Marquez Bagnaia 3

Leggi su Sportface.it

apre alla grande la stagionedi. Lo spagnolo della Ducati ufficiale vince laRace del GP di Thaliandia davanti al fratello Alex, secondo a 1?185 in Ducati Gresini. Con la vittoria in 13 giri di oggi,torna in testa alla classifica, con 12 punti. del Mondiale dopo Valencia 2019, ultima gara del campionato di 6 anni fa. “È stata una giornata perfetta. Sono stato costante nel passo gara, ma domani sarà la giornata più importante. Domani l’obiettivo minimo è salire sul podio“, ha detto l’otto volte campione del mondo. Completa il podio Pecco(+3?423). Il tre volte campione del mondo non aveva il ritmo dei fratelli, che giravano un paio di decimi più veloci del torinese. “È bellissimo salire sul podio dopo la giornata di ieri. C’è ancora da migliorare e lavoreremo molto.