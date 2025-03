Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti ottimo secondo nelle qualifiche in Thailandia. Pole per Gonzalez, male Arbolino

L’Italia è ancora protagonista in quel di Buriram, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della. Dopo la straordinaria doppietta in Moto3, ancheha ottenuto la prima filavalide per il primo appuntamento del Motomondiale 2025 di, cedendo il passo al solo Manuel.Il pilota della SUP Racing ha svolto un lavoro egregio durante la sessione, posizionandosi a soli 0.036 dal rivale in sella Liqui Moly Dynavolt Intact GP, leader con il crono di 1:34.634. La Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet ha invece completato la top 3, accusando un ritardo di 0.205.Seconda fila poi per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a 0.239, precedendo Berry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), quinto a 0.251, e Darryn Binder (ITALJET Gresini), sesto a 0.