Moto gp Thailandia i favoriti | volano i Marquez Bagnaia insegue

Buriram, 1 marzo 2025 – La prima Sprint Race dell’anno è terminata esattamente come da griglia di partenza e come da pronostico. Primo Marc, secondo Alexe terzo Pecco: questi sono i valori del gp della, con i due spagnoli più veloci di circa un decimo sull’ex campione del mondo. Il triello si dovrebbe ripetere anche nella gara lunga della domenica, con la variabile di una gomma dura all’anteriore che potrebbe premiare Pecco. In ogni caso, i due spagnoli sembrano più in feeling e più veloci sul tracciato di Buriram, che ha vistoinseguire fin dalle prime libere. Per una gara da protagonista si candida anche l’Aprilia di Ai Ogura, forse la miglior carta di Noale in assenza di Jorge Martin. La griglia di partenza Qualifiche non semplici per Peccoche è dovuto partire dalla Q1, causa impedimento di Franco Morbidelli venerdì nelle libere, e il ducatista ufficiale è passato con il miglior tempo, ma di poco, verso la Q2, dove non è riuscito a intaccare la superiorità dei fratellicon Marc primo e Alex secondo.