Juventusnews24.com - Mosquera Juve, scout bianconeri avvistati al Mestalla! Prezzo e concorrenza, tutti gli aggiornamenti in vista dell’estate

di RedazionentusNews24aldel difensore del Valencia,gliinCome confermato questa mattina da Tuttosport il calciomercatoè realmente interessato a, difensore di proprietà del Valencia che ha già preso la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.Il difensore in estate può partire per circa 15 milioni di euro. Sulle sue tracce oltre ai, che hanno già inviato più voltea seguirlo dal vivo al, ci sono anche diversi club di Premier League e di Serie A.Leggi suntusnews24.com