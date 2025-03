Internews24.com - Mosconi dopo Inter Primavera Fiorentina: «Vittoria di carattere, prima della soddisfazione personale viene il gruppo!»

di RedazioneL’attaccante dell’, Mattia, si è espresso così al termine del match di campionato vinto contro lavenuto ai microfoni dei giornalisti presenti al KONAMI Youth Development Centre al termine di, l’attaccante dei nerazzurri Mattiaha commentato così l’importante successo ottenuto nella sfida valevole per il 28° turno del campionato di1.SUL MATCH – «Oggi sapevamo che era importante per noi vincere, laè in alto insieme a noi e vincere oggi ci ha permesso di scavalcarli. È stata una partita durissima su tutti i fronti ma siamo riusciti a portarla a casa con grandee spirito di squadra».DI– «Sì, oggi si è proprio vista unadi. Non tutte le partite sono uguali, una puoi vincerla giocando bene e un’altra male.