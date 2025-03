Amica.it - Moschino: il video della sfilata A/I 2025-2026

Laautunno inverno-25 è la quarta che Adrian Appiolaza firma per.Una collezione omaggio alla sartorialità italiana.Per questa, il direttore creativo si è lasciato ispirare da uno dei capi simbolo di Franco: l’abito “Manichino” del 1992. Il vestito viene sezionato e i suoi componenti rielaborati come elementi decorativi, come se decostruire fosse un nuovo processo di ricostruzione. L’abito “incompiuto” diventa così simbolo di perfezione. Appiolaza ha anche collaborato con l’azienda tessile britannica Sanders of London per reinterpretare quattro stampe floreali d’archivio.Immancabili le borse trompe l’oeil: avvolte da spaghetti al pomodoro, a forma di barchetta di carta o simile a una botte di vino. Non mancano pois ed elementi giocosi da sempre simbolo di