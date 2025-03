Chietitoday.it - Morto Fulco Pratesi: il saluto commosso del Wwf Abruzzo allo storico presidente

Leggi su Chietitoday.it

Si è spento oggi a Roma all'età di 90 anni, fondatore del Wwf in Italia. Una vita per la natura, sotto il segno del panda. Grazie a lui l’ecologia è entrata nelle case degli italiani, il suo amore smisurato per la natura ha avviato una vera e propria rivoluzione culturale da cui è.