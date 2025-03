Ilrestodelcarlino.it - Moroni: "Non mi fido della Civitanovese e il campo in erba è un’insidia in più per noi"

"Questaè in forma ed ha giocatori di categoria". Roberto, direttore sportivoVigor Senigallia, dimostra un’ottima conoscenza degli avversari che avrà di fronte domani al Polisportivo. Fischio d’inizio alle 14.30,-Vigor Senigallia è "una sfida che ha tutti i crismi dello scontro diretto per la salvezza", aggiunge il dirigentesquadra ospite. Anche se attualmente solo i rossoblù di casa sono in zona playout, mentre i vigorini ne sono fuori di 6 lunghezze, "noi – spiega- non possiamo dirci affatto tranquilli perché il campionato è ancora lungo e veniamo da un periodo un po’ emergenziale, tra sconfitte varie e il cambio di allenatore, tutte cose a cui non eravamo più abituati". E il match, secondo, presenta una serie di difficoltà.