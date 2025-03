Sololaroma.it - Monza-Torino, il pronostico di Serie A: fiducia ai granata, combo multigol da prendere

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend della ventisettesima giornata diA si è aperto con la vittoria della Fiorentina, che ha superato il Lecce tornando a conquistare i tre punti e rilanciando la propria corsa all’Europa. Tra le gare invece in programma per domani, domenica 2 marzo, la prima sarà quella tra, che si affronteranno nel lunch match delle ore 12.30, nella cornice dell’U-Power Stadium.Padroni di casa che continuano nella loro stagione decisamente tormentata che li vede all’ultimo posto in classifica con speranza sempre più sottili di riuscire a mantenere la categoria. La zona salvezza si è ulteriormente allontanata ed ora dista nove lunghezze, con ilche non sembra dare segnali di risveglio. Per sperare di poter quantomeno rientrare in corsa servirà trovare quella vittoria che è arrivata solamente in due occasioni in campionato.