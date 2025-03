Ilgiorno.it - Monza, entra in casa e si trova faccia a faccia con due ladre: pugno in faccia e caduta dalle scale

, 1 marzo 2025 – Hanno narcotizzato il suo cane, e hanno cominciato a mettere a soqquadro l'appartamento, stanza per stanza. Furto choc in pieno giorno in un appartamento del centro storico di. Lo sfogo della signora Nada L. è un. Un po' come ilche lei stessa ha ricevuto da una delle due ladruncole che si è rita inl'altro giorno. "è una città sicura? No, non lo è. Perché ti può capitare di tornare dal lavoro alle 2 del pomeriggio, in un condominio di otto piani in pieno centro ere la porta aperta, pensare che dentro ci sia tua figlia che è tornata prima e vuole farti una sorpresa e invece entri e trovi due zingarelle che stavano facendo "il loro lavoro". Lo sfogo comincia cosi'. "Mi doveva insospettire il fatto che Tauriel, la nostra cagnolina, un meticcio di taglia media che abbaia a tutto e a tutti, questa volta era silenziosa.