Fanpage.it - Montepiano, Anna uccisa dal figlio con 50 coltellate. L’autopsia: “Morta lenta per emorragia”

Secondo i primi risultati dell'autopsia,Villani,dal23enne a, frazione di Vernio (Prato) sarebbe morta "per emorragia e non per la combustione dell’abitazione teatro del delitto, a seguito di cinquanta, alcune molto profonde, al collo e sul torace".