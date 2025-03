Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, un video confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S e PC

Leggi su Game-experience.it

El Analista de Bits ha pubblicato undedicato a, mettendo in evidenza le differenze tecniche del gioco su PS5, PS5 Pro,X e PC. Mentre su console i giocatori possono scegliere tra tre modalità di visualizzazione, la versione PC promette il massimo della qualità ma soffre di alcune problematiche di ottimizzazione. PS5 Pro si distingue per una migliore qualità delle ombre e della distanza di rendering, oltre alla presenza del Ray Tracing nelle modalità Qualità e Bilanciata.X offre un’esperienza simile a PS5, ma senza il supporto al Ray Tracing.Passando ai dettagli, su PS5 eX le modalità disponibili sono:Risoluzione: 1800p dinamico con FSR (solitamente ~1620p) a ~30fpsBilanciata: 1440p dinamico con FSR (solitamente ~1224p) a ~40fpsPrestazioni: 1080p dinamico con FSR (solitamente ~900p) a ~60fpsSu PS5 Pro, grazie alla maggiore potenza della GPU e all’upscaling PSSR, le prestazioni migliorano:Risoluzione: 2160p dinamico con PSSR (solitamente ~1800p) a ~30fps Ray-Tracing ONBilanciata: 1440p dinamico (solitamente ~1404p) a ~40fps Ray-Tracing ONPrestazioni: 1080p con PSSR a ~60fps Ray-Tracing OFFLa versione PC rappresenta il top in termini di qualità, con impostazioni massime e Ray Tracing attivabile, testato su una configurazione di alto livello: Ryzen 9 9950X, 64GB DDR5 e GPU della serie RTX 40 e 50, fino alla 5090.