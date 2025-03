Game-experience.it - Monster Hunter Wilds è da record su Steam: è il quinto gioco con più giocatori contemporanei di sempre

Leggi su Game-experience.it

sta riscrivendo la storia dei videogiochi su. Il titolo di Capcom, pur con qualche problema tecnico, ha raggiunto l’impressionante cifra di 1.384.608 utenti simultanei nella sua seconda giornata, entrando nella top 10 dei giochi più giocati disulla piattaforma. Questo risultato lo colloca sopra successi come Elden Ring (953.426), Cyberpunk 2077 (1,05 milioni) e Dota 2 (1,29 milioni), piazzandolo direttamente alposto della classifica generale. Solo titoli come PUBG: Battlegrounds (3,2 milioni), Black Myth Wukong (2,4 milioni), Palworld (2,1 milioni) e Counter-Strike 2 (1,8 milioni) hanno fatto meglio.Il dato, riportato daDB, potrebbe crescere ulteriormente nel corso di questo weekend, quando moltiavranno più tempo per immergersi nella caccia ai mostri.