Oasport.it - Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist, orari, streaming, italiani in gara

Dopo la cancellazione dei due superG in programma ieri a causa di una forte nevicata, sarà un sabato ricchissimo aidi sciin corso di svolgimento a Tarvisio. Proprio i due supergiganti verranno recuperati, in una giornata che vedrà anche l’assegnazione delle medaglie nella combinata a squadre.Si comincia ovviamente con i due superG (dalle 9.00 quello femminile e poi a seguire quello maschile). In casa Italia verranno riproposti, almeno in supergigante, gli stessi protagonisti della discesa. Tra le donne ci saranno Sara Thaler, Ludovica Righi, Ludovica Vittoria Druetto, Camilla Vanni; mentre tra gli uomini Emanuel Lamp, Sebastiano Cipriano, Luca Ruffinoni, Nicolò NosenzoIdi scigiovanili, in programma dal 27 febbraio al 6 marzo sulle nevi di Tarvisio, saranno trasmessi in direttasul canale FIS TV.