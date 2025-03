Ilrestodelcarlino.it - "Molti i danni ai veicoli. Pneumatici e cerchioni si cambiano spesso"

"Su dieci clienti che si presentano nella nostra officina, quattro riportano problemi dati dalle buche e dalle strade non lisce". A raccontare i problemi delle auto dei cittadini modenesi c’è Zaccaria Seloum, gommista responsabile di Magic Pneus. "Quando la strada è dissestata e il manto non è lineare, soprattutto se ‘mangiato’ e con buche profonde, capita frequentemente che i clienti riscontrino problemi alle auto e vengano qui a richiedere assistenza. Di solito, in base all’auto, al colpo preso, alla velocità e alla situazione degli, parliamo di problemi legati direttamente agli, penso ad esempio alla rottura, oppure si possono avere problemi dati dall’ovalizzazione di un cerchione. Poi ci sono difficoltà che vengono però date dall’assetto del veicolo stesso: ad esempio, quando si prende una buca, può capitare che un braccio oscillante si usuri particolarmente e che quindi ci sia bisogno della sostituzione.