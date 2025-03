Ilfattoquotidiano.it - Moby Prince: davanti allo sconcerto dei familiari delle vittime la Procura percorra l’ultimo miglio

“Non è sempre facile dire la verità, specialmente quando si deve essere brevi” scrisse Sigmund Freud, inventore della psicanalisi. Un aforisma utile per commentare l’ultima sul caso. Il 25 febbraio infatti la terza Commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda ha ascoltato gli attuali responsabilidue Procure che da 7 anni indagano, nuovamente, sulla morte di 140 persone la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991al porto di Livorno. Via diretta web noi e iabbiamo potuto ascoltare solo le parole di uno dei due magistrati, iltore della Repubblica di Livorno Maurizio Agnello, poiché il suo omologo di Firenze, in quota DDA, ha secretato il suo intervento.Dopo l’esposizione di Maurizio Agnello, le associazionidella strage hanno diffuso un comunicato stampa molto duro di condannaparole del magistrato e alcuni commentatori sono andati a ruota.