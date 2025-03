Mister Movie | The Penguin 2 Stagione si farà? Aggiornamento deludente in arrivo

Leggi su Mistermovie.it

Nonostante l'enorme successo ottenuto dalla primadi The, il futuro della serie con Colin Farrell appare ancora incerto. Durante un recente evento stampa, i co-CEO di DC Studios hanno presentato le loro novità sul DC Universe, ma hanno anche lasciato alcuni interrogativi in sospeso, tra cui la possibile continuazione dello show targato HBO.Dubbi sul rinnovo di Theper una secondaSecondo quanto riportato da Variety, a Peter Safran è stato chiesto unsulla secondadi The, ma il dirigente ha risposto in modo vago, sottolineando la presenza di "molti pezzi in movimento". Tra questi, uno degli aspetti cruciali riguarda proprio la disponibilità dell'attore protagonista, Colin Farrell:"Non lo sappiamo. Ci sono un sacco di pezzi in movimento, probabilmente il più importante è Colin stesso.