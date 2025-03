Mistermovie.it - Mister Movie | The Beekeeper 2: Tutto Ciò che Sappiamo sul Sequel con Jason Statham

Leggi su Mistermovie.it

si prepara a vestire nuovamente i panni del letale Adam Clay in The2, ildell'adrenalinico thriller d'azione del 2024. Il primo film, diretto da David Ayer, ha conquistato il pubblico con la sua miscela esplosiva di combattimenti e vendetta, raccogliendo 162,6 milioni di dollari al botteghino globale.The2: Il ritorno di Adam Clay sul grande schermoNonostante il ritorno di, questa volta la regia sarà affidata a Timo Tjahjanto, noto per il suo lavoro in film d'azione e horror come The Night Comes for Us (2018) e Killers (2014). La sceneggiatura sarà nuovamente curata da Kurt Wimmer, mentre la produzione sarà gestita da Miramax, con il coinvolgimento di Chris Long e della Punch Palace Productions di.Quando uscirà The2?Attualmente non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per The2.