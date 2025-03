Mistermovie.it - Mister Movie | Rob Lowe critica la definizione di “coraggiose” per le scene di sesso nei film

Leggi su Mistermovie.it

Robha espresso le sue perplessità sul motivo per cui Nicole Kidman venga definita "coraggiosa" per le sueintime nel thriller erotico Babygirl. Durante una conversazione con Kristin Davis nel suo podcast Literally!, l’attore sessantenne ha sottolineato come, a suo avviso, ledifossero un tempo una parte quasi obbligatoria della narrazione cinematografica, mentre oggi vengono percepite come un atto di grande audacia.Il cambiamento nella percezione delleerotiche al cinemaha ironizzato sull’attuale approccio dell’industria cinematografica nei confronti delleerotiche, ricordando che in passato erano considerate quasi uno standard nei copioni di Hollywood:"Ora dicono: ‘È così coraggiosa’. Coraggiosa perché ha fatto una scena di? Ora è coraggio.