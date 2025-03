Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix e il successo delle serie Cassandra è molto più della somma delle sue parti

Negli ultimi anni,ha trasformato radicalmente il modo in cui il pubblico fruisce di contenuti televisivi e cinematografici. Se da un lato ha reso lo streaming una parte essenzialenostra quotidianità, dall'altro ha contribuito a diffondere opere provenienti da tutto il mondo, abbattendo le barriere linguistiche e culturali.Il ruolo dinella rivoluzioneTV ed ildiIldicome "Dark" e "La Casa di Carta" è stato solo un assaggio di questa rivoluzione, culminata con il trionfo di "Squid Game" nel 2021. Questo fenomeno ha dimostrato che la narrazione internazionale ha un potenziale straordinario, e oggi scoprire nuove storie in lingue diverse è un'esperienza sempre più affascinante per gli spettatori."": il nuovo thriller psicologico diUnarecenti gemme nascoste nel catalogo diè "", unatedesca che mescola thriller, horror psicologico e fantascienza.