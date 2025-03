Mistermovie.it - Mister Movie | Monkey D. Dragon si prepara alla battaglia finale in One Piece

Onecontinua a sorprendere i suoi fan con sviluppi inaspettati, e uno dei personaggi piùiosi,D., sembra finalmente pronto a entrare in azione.Il ruolo dinell'evoluzione della trama di OneLeader indiscusso dell’Esercito Rivoluzionario e considerato uno dei criminali più pericolosi dal Governo Mondiale,ha finora mantenuto un profilo relativamente basso. Tuttavia, gli eventi recenti suggeriscono che il momento del suo intervento potrebbe essere imminente.e la strategia contro il Governo MondialeNel capitolo #1083 del manga,ha rivelato che ladecisiva contro il Governo Mondiale è solo questione di tempo. Secondo le sue parole, il vero scontro non inizierà finché non verranno mobilitati i Cavalieri Sacri, la forza d’élite incaricata di proteggere i Draghi Celesti.