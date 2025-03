Mistermovie.it - Mister Movie | Leonardo DiCaprio è il nuovo ambasciatore Rolex: un’icona tra cinema e impegno ambientale

Leggi su Mistermovie.it

è stato ufficialmente nominato Testimonialper il 2025, unendosi a una prestigiosa cerchia di ambasciatori che include Martin Scorsese e James Cameron. L'attore, celebre per le sue interpretazioni in film iconici come The Wolf of Wall Street e Titanic, è stato scelto non solo per il suo straordinario talento nel mondo del, ma anche per il suo fortenella difesa dell’ambiente.Un simbolo di eccellenza tra arte e attivismoSul suo sito ufficiale,ha definito"un'icona di Hollywood e una paladina del clima", sottolineando il suonella sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e nella protezione della natura."Sia sullo schermo che dietro le quinte, gli sforzi disono guidati dal suo desiderio di ispirare e apportare un cambiamento significativo.